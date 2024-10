Prima gioia per Cantù, Rieti espugnata

REAL SEBASTIANI RIETI – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 68 – 74

(20-18, 9-18, 27-18, 12-20)

L’Acqua San Bernardo Cantù trova il primo successo della sua stagione imponendosi 68-74 sul campo della Real Sebastiani Rieti.

Partite che vive di lampi, il primo è di marca laziale con Cicchetti ma la risposta è firmata Valentini, per un primo periodo che si chiude in equilibrio (20-18). Nel secondo le squadre restano vicine finché i lombardi non alzano l’intensità della difesa e trovano il primo vantaggio in doppia cifra della serata, parzialmente mitigato da Johnson e Pollone per il 29-36 con cui si torna negli spogliatoi. Alla ripresa l’americano della Sebastiani, insieme a Monaldi e Cicchetti, riporta il match in parità. Subito un’altra fiammata ospite con De Nicolao e McGee a ristabilire il +10 canturino. Nuovo ribaltamento, guidato da Spanghero, per il vantaggio 56-54 dei locali all’ultimo riposo. Rieti prova un paio di volte a dare la spallata decisiva, i brianzoli rispondono prontamente e sono più lucidi nel finale con un paio di giocate difensive preziosissime di Piccoli che innescano McGee nell’altra metà campo. Sono le azioni decisive, anche perché non c’è più tempo per l’ennesima replica reatina.

Cantù, dopo la sconfitta rocambolesca con Orzinuovi e il rinvio del match con Brindisi, muove la sua classifica. Rieti, invece, incappa nel primo stop stagionale, pur confermandosi squadra attrezzata per le posizioni di vertice.

TABELLINI

Cantù: Valentini 7, Moraschini 7, De Nicolao 5, Piccoli 3, Beltrami N.E., Basile 24, Burns 2, Riismaa 2, McGee 22, Possamai 2.

Rieti: Spencer 5, Piunti, Sarto 3, Lupusor 12, Viglianisi, Mattia N.E., Pollone 4, Johnson 19, Monaldi 11, Cicchetti 8, Spanghero 6.

STATISTICHE COMPLETE