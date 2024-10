Reggio Emilia fatica ma vince a Cremona dopo un overime

Vanoli Cremona – UNAHOTELS Reggio Emilia 74-77

1° tempo

Avvio di partita tutto nel segno della Vanoli Cremona contro Reggio Emilia, capace di aprire il fuoco dal perimetro con Conti, Davis e Jones e di cavalcare l’atletismo dei propri lunghi Eboua e Owens per il primo netto allungo sul 19-6. L’ingresso in campo di Jamar Smith, autore di cinque punti consecutivi, e di un ottimo Faye sulle due metà campo danno la giusta concentrazione alla UNAHOTELS, che si rimette in carreggiata con un break di 0-7 (19-13 dopo 10’).

Il buon momento reggiano viene poi proseguito da Cheatham, Lacey – innescando anche Poser – riporta sul +8 Cremona ma Faye a rimbalzo è un fattore e assieme a Winston tiene il match in equilibrio (27-24). Al termine del tempo, Davis si scatena innescando anche Conti, Nikolic e Owens per il nuovo +8 locale, quasi totalmente annullato da un controparziale di 0-7 griffato dai recuperi vincenti di Uglietti e Faye, prima dei liberi, proprio di Davis allo scadere del secondo quarto del 36-33.

2° tempo

In avvio di ripresa, dopo le accelerazioni di Winston e i giochi a due con Faye per il 39-37, è soprattutto Zampini – ben coadiuvato da Eboua – con tre belle penetrazioni ad ampliare il solco tra le squadre e a firmare i punti del 51-41. Jamar Smith, siglando un super gioco da quattro punti e trovando Chillo nel pitturato, riavvicina la UNAHOTELS sul -5 ma Lacey batte la sirena del terzo quarto con la tripla del 58-50.

Scivolata poi anche sul -11, Winston si carica Reggio Emilia sulle spalle e, facendo volare Faye sopra al ferro, ristabilisce un solo possesso tra le squadre (63-60 a 5’ dalla fine). La rimonta biancorossa viene completata da una super tripla di Barford e da un tap-in di Faye, valevole il sorpasso a 80” dal termine. Davis allora con un suo classico floater pareggia la contesa a quota 67 e poi gli errori di Winston e Lacey portano il match all’overtime!

Overtime

L’overtime viene spaccato subito da un jumper di Smith e un gran contropiede di Winston ma una tripla di Davis rimette ancora la Vanoli sul -1. Nell’ultimo minuto di partita, proprio Corey Davis si prende e fallisce tutti i quattro tiri del potenziale sorpasso riaggancio (incluso l’ultimo a 3” dalla fine che sarebbe valso il secondo overtime), sigillando il successo ospite.

Cremona: Davis 23, Eboua 14, Zampini 9.

Reggio Emilia: Smith 21, Winston 15, Faye 14+9r.

