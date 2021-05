La Virtus Bologna sogna Andrea Trinchieri, ma c’è anche il CSKA

Andrea Trinchieri è stato ancora una volta uno dei migliori allenatori d’Europa in questa stagione, nella quale ha raggiunto i Playoff di Eurolega col Bayern Monaco sfiorando la qualificazione alle Final Four (anche se virtualmente secondo lui i bavaresi hanno vinto la serie contro Milano per 3-1). Il contratto col Bayern scadrà in estate e il club tedesco avrebbe già fatto una ricca offerta di rinnovo al coach italiano. La concorrenza di squadre più blasonate potrebbe però alla fine convincere Trinchieri a cambiare panchina dopo un solo anno. Secondo Repubblica, molto interessata a Trinchieri sarebbe anche la Virtus Bologna.

La formazione bianconera in estate quasi sicuramente cambierà allenatore, con l’addio a Sasha Djordjevic, e non è ancora completamente esclusa dal discorso Eurolega. Male che andrà, disputerà l’EuroCup con l’obiettivo di arrivare in finale e guadagnarsi sul campo la “promozione” nella coppa più prestigiosa. La concorrenza per Trinchieri però c’è ed è molto competitiva: oltre alla Virtus Bologna e al Bayern Monaco, sull’allenatore italiano ci sarebbe anche il CSKA Mosca. Le intenzioni dei russi dipenderanno anche dal risultato delle Final Four, per decidere sul futuro dell’attuale coach Dimitris Itoudis.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.