La Virtus Bologna taglierà di molto il budget per gli stipendi nel 2023-2024

Dopo la prima stagione in EuroLega dopo una pausa di 15 anni, la Virtus Bologna sta per apportare modifiche al proprio budget per adeguarsi al regolamento della competizione.

Secondo Luca Aquino de Il Corriere di Bologna, la società bianconera prevede di effettuare un taglio di 6 milioni di euro agli stipendio.

Ciò deriva dai regolamenti dello statuto di EuroLeague. Attualmente stabiliscono che non più del 65% del budget totale può essere destinato agli stipendi dei giocatori, inclusi diritti di immagine, indennità per cessazioni anticipate, bonus, ecc.

Allo stesso tempo, non più del 50% del budget dell’organizzazione può essere conferito da un singolo azionista, con una riduzione rispetto al 55% nella stagione EuroLeague 2021-22.

Con la Virtus Bologna che ha già in programma di giocare in EuroLega anche il prossimo anno, anche se finora nulla è stato ufficializzato, il budget verrebbe ridotto a 24-25 milioni di euro con 16 milioni rimanenti per gli stipendi dei giocatori.

La Virtus ha giocato nell’EuroLeague 2022-23 come campione dell’EuroCup. Parteciperanno al torneo della prossima stagione come jolly. Molto probabilmente prenderanno il posto del Valencia che non parteciperà alla prossima EuroLega, considerando sempre la situazione di Gran Canaria che potrebbe non avere i soldi per poter partecipare alla massima competizione europea per club.

Stiamo a vedere che squadra riuscirà a costruire con il budget a disposizione, che resta comunque un budget altissimo se pensiamo che il Monaco ha speso poco più della metà per arrivare alle Final Four di quest’anno.

