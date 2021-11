L’Adidas Next Generation Tournament arriva a Varese: parteciperà anche l’Academy

L’Eurolega torna a Varese con l’Adidas Next Generation Tournament. Si tratta di una bellissima notizia per la Varese Academy scelta da Euroleague Basketball per ospitare l’ultimo girone di qualificazione dall’1 al 3 aprile dopo quelli di Monaco, Belgrado e Patrasso: come ha sottolineato il patron Gianfranco Ponti questa mattina, si tratta di un’occasione molto importante per la società.

Dopo due anni di contatti continui con Eurolega, finalmente l’Academy è riuscita a concretizzare il proprio sogno di ospitare l’evento che si terrà all’Enerxenia Arena prima delle Final Four di Berlino, che si svolgeranno in concomitanza con quelle della Turkish Airlines Euroleague.

“Essere stati scelti da Euroleague Basketball rappresenta per il nostro club un momento di grande soddisfazione e soprattutto una sfida – ha dichiarato Ponti – Siamo molto contenti di poter contribuire a riportare in Italia un torneo di così alto livello, che negli anni ha permesso di scoprire in anteprima i più grandi campioni del basket europeo e non solo”.

Il girone dell’Enerxenia Arena

ANGT torna in Italia infatti dopo 6 anni. L’ultima volta Eurolega aveva scelto Roma, con la Stella Azzurra per ospitare uno dei “qualifier”. Tornando a quello che verrà, mentre la lista delle squadre si saprà pressapoco verso i primi di dicembre, è certo che l’Academy parteciperà con la selezione dei propri giocatori classe 2004/2005 sfidando i settori giovanili più competitivi d’Europa. Nella selezione delle 28 partecipanti, le giovanili delle squadre che participano all’Eurolega “senior” avranno la priorità e in più ogni girone avrà anche una selezione All-Star Adidas. Questa squadra “speciale” sarà presente in ognuno dei quattro gironi e sarà composta da ragazzi prelevati dalle società della regione sede del torneo. L’Enerxenia Arena sarà il teatro di 6 partite nel primo e secondo giorno e poi quattro nel giorno delle finali, la domenica.

I costi

Ospitare l'”Eurolega dei giovani” per l’Academy richiederà uno sforzo importante anche dal punto di vista finanziario. Si parla di una cifra che si aggira attorno ai 100mila euro pensando a tutte le spese che riguardano l’evento dall’accoglienza, alla sanità e alla sicurezza. I criteri richiesti da Eurolega per ospitare il girone sono infatti gli stessi che l’organizzazione chiede alle squadre senior. Per l’Academy, Eurolega e Adidas non contribuiranno alle spese dei tre giorni, ma i biancorossi hanno già ottenuto, da questo punto di vista, l’appoggio di FIP, Camera di Commercio e Comune.

Il futuro dell’Academy

Il torneo potrebbe rappresentare un turning point importante anche per il futuro del settore giovanile varesino che gioca una partita su due fronti. Il primo è ovviamente sul parquet di casa in cui i ragazzi dell’Academy cercheranno di competere per arrivare fino in fondo; il secondo riguarda una partita extra campo: “Il rinnovo del contratto è in corso con Luis [Scola, ndr]. Condivide le nostre idee e ci sta dando una mano. Penso che questo torneo possa essere un fattore da questo punto di vista”. Così ha chiarito Ponti che in primis ha voluto sottolineare come a Varese si possa lavorare bene col settore giovanile ringraziando anche Pallacanestro Varese, senza escludere un’eventuale collaborazione tra le due parti nel corso dell’Adidas Next Generation Tournament.

Foto copertina: Varese Academy Basketball