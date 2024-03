Milano dura due quarti contro il Barcellona nella finale del Next Gen: super prove di Keita e dell’italiano Sarr

Si ferma in finale il cammino dell’Olimpia Milano nel Next Generation Tournament, il più importante torneo giovanile di club a livello europeo. I biancorossi, vittoriosi di 3 partite su 3 finora, si sono arresi al Barcellona, che sicuramente partiva favorito a Belgrado. Il risultato finale, 85-104, racconta di una gara dai due volti. Un primo tempo in cui Milano ha tenuto testa al Barcellona, eclissandolo in un secondo quarto da 32-19 e arrivando all’intervallo avanti 53-49. Poi un secondo tempo dominato invece dai blaugrana, che hanno risposto con un terzo periodo da 17-35 ed ha allungato in maniera decisiva scollinando alla fine i 100 punti segnati.

Tante le star del Barcellona ad aver brillato in questa finale contro Milano, compreso il “nostro” Dame Sarr. L’italiano, che ha già esordito anche in EuroLega con la prima squadra, ha chiuso la partita con 12 punti, 11 rimbalzi e 6 assist. È stato tra i migliori in campo, ma non il migliore perché due suoi compagni, Sayon Keita e Kaspars Jakucionis, hanno fatto addirittura meglio. Keita ha ottenuto una valutazione di 40, frutto di 23 punti e 12 rimbalzi. Jakucionis, già protagonista ai gironi, ha segnato 24 punti con 11 rimbalzi e 9 assist.

Milano, che termina a testa altissima la competizione in cui non partiva certo tra le favorite, ha contato su 25 punti di Denis Badalau e ora spera di poter essere tra le squadre partecipanti al torneo che si terrà a Berlino in concomitanza delle Final Four di EuroLega. Badalau è stato anche inserito nel miglior quintetto del torneo.