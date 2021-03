LaMelo Ball: “Felice di affrontare LeBron per la prima volta? No, il mio idolo era mio papà”

Domani, per la prima volta in questa stagione, si affronteranno Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets, quindi sarà l’occasione per vedere il primo scontro tra LeBron James e LaMelo Ball, il passato (e presente) della NBA contro il suo futuro. Se però ci si potrebbe aspettare che un ragazzo di 19 anni fosse contento e eccitato di affrontare una leggenda del basket come James, le cose a quanto pare stanno diversamente.

“Nah… Sono cresciuto un po’ diversamente. Non sono stato così legato al basket. Quindi no, direi no davvero. Approccio ogni partita allo stesso modo, per vincere. Il mio idolo crescendo? Era mio papà. Ero molto legato alla famiglia, non tanto al basket” ha risposto LaMelo quando gli è stato chiesto appunto se il fatto di affrontare LeBron per la prima volta gli provocasse felicità.

