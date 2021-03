LeBron James ha commentato gli omicidi di 8 donne asiatiche ad Atlanta

Nel corso degli anni, LeBron James è stato tra i giocatori NBA più vocali quando si è trattato di condannare atti razzisti, solitamente nei confronti di afroamericani. Stavolta la stella dei Los Angeles Lakers si è però voluto esprimere sui fatti avvenuti nelle scorse ore ad Atlanta, dove un uomo, Robert Aaron Long, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso in poco tempo 8 donne di origini asiatiche che lavoravano in 3 centri massaggi diversi.

Le indagini stanno proseguendo in queste ore, ma i delitti sono stati già annoverati come crimini d’odio nei confronti delle persone asiatiche, forse ritenute responsabili della pandemia del Covid-19 dall’omicida. LeBron ha mandato un messaggio di condoglianze ed ha insultato esplicitamente l’assassino:

My condolences goes out to the families of all the victims and the entire Asian community tonight on what transpired in Atlanta at the Aromatherapy Spa. Coward a** young man!! Just senseless and tragic!! 🙏🏾❤️👑

— LeBron James (@KingJames) March 17, 2021