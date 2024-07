Langston Galloway tornerà in Italia… ma non a Reggio Emilia?

Langston Galloway ha passato, come spesso gli capita, l’estate insieme a Team USA per aiutare la formazione che poi parteciperà alle manifestazioni internazionali, in questo caso i Giochi Olimpici di Parisi 2024, a prepararsi al meglio.

Deve ancora prendere una decisione per il suo futuro, con Reggio Emilia che lo aspetta a braccia apertissime dopo la passata stagione in biancorosso. L’americano ha come priorità tornare a compete in NBA e poi eventualmente, in caso di esito negativo, pensare di tornare in Europa per un’altra stagione.

Oltre a Reggio Emilia, nelle ultime ore si è inserita anche l’Umana Reyer Venezia, che è alla ricerca di una guardia a stelle e strisce per chiudere definitivamente un roster altamente competitivo anche per la prossima stagione. A riportare la notizia è stato Giuseppe Malaguti, giornalista veneto molto vicino alle cose di casa Reyer.

Di certo non è una trattativa rapida perché fino almeno a inizio agosto Langston Galloway non prenderà una decisione. Sta quindi ai lagunari scegliere se aspettare ancora una decina di giorni oppure affondare il colpo su un altro giocatore con un profilo un po’ meno conosciuto a livello NBA ma che potrebbe comunque portare risultati in termini di punti, giocate e vittorie.

Leggi anche: Olimpia EA7 Milano, manca solo una pedina per chiudere il roster della prossima stagione sportiva