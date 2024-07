Olimpiadi, l’attacco di Scariolo: “A Lille non ci fanno allenare”

Manca sempre meno all’inizio del torneo di basket alle Olimpiadi di Parigi.

Fra le 12 squadre presenti ci sarà anche la Spagna, dopo la vittoria del Pre-Olimpico in casa a Valencia. Gli spagnoli hanno concluso ieri la loro preparazione, vincendo e convincendo nell’amichevole con Porto Rico.

La Roja si recherà in Spagna domani, a due giorni dall’esordio, previsto sabato 27 Luglio alle 11:00 contro l’Australia. Una tabella di marcia già di per sé abbastanza particolare ma comunque giustificata dalla distanza relativamente breve che separa gli iberici da Lille. In realtà ci sarebbero alcuni problemi con gli allenamenti, tanto che il ct Sergio Scariolo ha lamentato una mancanza di spazi adeguati.

Mi pare difficile immaginare che riusciremo ad allenarci in modo adeguato a Lille. Sono molto preoccupato per la situazione legata agli allenamenti nel giorno del nostro arrivo e per quello prima della partita. Probabilmente dovremo uscire dalla Francia per allenarci, sembra assurdo ma al momento la realtà è questa. Attualmente non c’è possibilità di allenarsi nelle giuste condizioni prima del match con l’Australia, spero che le cose si sistemino ma non sono fiducioso. La Federazione ha già individuato soluzioni alternative e non ha alcune responsabilità per tutto ciò.

Scariolo non ha specificato quali siano i reali problemi a Lille. Probabilmente il Pierre Mauroy, dove si giocheranno tutti i match dei gironi, è ingolfato di squadre che reclamano spazi per allenarsi. E sembra che l’organizzazione non abbia fornito campi alternativi adeguati. Tanto che la FEB, secondo AS, starebbe seriamente valutando di allenarsi a Charleroi, in Belgio, a 120 km di distanza da Lille, sia giovedì sia venerdì.

Foto: FIBA