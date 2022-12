L’appello della Virtus Bologna viene rifiutato: Teodosic squalificato 2 gare

Niente da fare per la Virtus Bologna. Il giudice sportivo ha rigettato il ricorso per la squalifica di due partite che l’EuroLega aveva dato a Milos Teodosic dopo l’espulsione di settimana scorsa. I bianconeri erano fiduciosi in una risoluzione della questione o almeno nel prolungamento dell’iter, in modo che Teodosic nel frattempo potesse scendere in campo nella trasferta di domani a Belgrado con la Stella Rossa.

Invece il playmaker serbo dovrà rimanere a guardare, sia domani che settimana prossima contro l’Olympiacos. Un duro colpo per i bianconeri, reduci da due sconfitte combattute contro Panathinaikos ed Efes e ora intenti a non perdere il treno per i Playoff di EuroLega.

Dal comunicato della Virtus: