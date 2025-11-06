L’assurdo dato sulle triple doppie MOSTRUOSE di Nikola Jokic

Nikola Jokic continua a imprimere il suo marchio sul mondo NBA. L’ultima impresa del serbo è l’ennesima tripla doppia che ha mandato al tappeto i Miami Heat.

Jokic ha guidato i Denver Nuggets al successo 122-112 su Miami con una tripla doppia (la quinta della sua stagione) da 36 punti, 15 rimbalzi e 15 assist. In questo secolo sono solamente dodici le triple doppie da 30+15+15 e ben sette portano la firma del serbo. Oltre a lui ci sono riusciti solamente Antetokounmpo, Harden, Westbrook e Doncic (due volte) ma le loro prove “mostruose” sommate sono comunque meno di quelle di Jokic.

Per la difesa degli Heat sicuramente ha pesato l’uscita anticipata di Bam Adebayo, messo ko da un problema al piede nel corso del primo quarto. Denver così ha banchettato a rimbalzo (61-38) e vinto l’ennesima sfida degli ultimi anni con Miami. Prova offensiva incolore per Simone Fontecchio che ha chiuso con 5 punti 2/7 al tiro, nonostante il buon lavoro nella propria metà campo.