doncic nba gm dallas mavericks

Reaves, Doncic e i finali pazzi: i Lakers volano e riscrivono la storia senza LeBron

Home NBA News
Roberto CaporilliLascia un Commento su Reaves, Doncic e i finali pazzi: i Lakers volano e riscrivono la storia senza LeBron

L’avvio di stagione dei Los Angeles Lakers è abbastanza sorprendente. Soprattutto perché i gialloviola non hanno mai avuto a disposizione LeBron James e hanno dovuto giocare diverse partite senza Luka Doncic e Austin Reaves.

I due di fatto si stanno alternando nel ruolo di trascinatori della squadra che al momento è seconda nella Western Conference con cinque vittorie consecutive. Stanotte contro i San Antonio Spurs la scena se l’è presa Doncic, costretto agli straordinari proprio per l’assenza di Reaves. Lo sloveno ha timbrato una prova da 39 punti, 13 assist e 9 rimbalzi, diventando il secondo giocatore nella storia della NBA a sfondare la quota dei 200 punti nelle prime cinque partite della sua stagione. L’unico a riuscirci prima di lui era stato Wilt Chamberlain.

LA ha vinto in rimonta, recuperando uno svantaggio di 9 punti nel corso del quarto periodo ma ha rischiato grosso nel finale. Gli Spurs hanno segnato il -2 a 1.2″ dalla fine, Marcus Smart ha provato una rapida rimessa lunga ma l’ha effettuata con un piede in campo. Dunque chance del pareggio per San Antonio che pesca Julian Champagnie con un tentativo di alley-op, fermato fallosamente. L’ex Sixers però trema in lunetta e condanna i suoi alla sconfitta.

Roberto Caporilli
Latest posts by Roberto Caporilli (see all)

Related Posts

Heat Lakers Basketball

I Lakers battono Miami con una tripla doppia di Doncic ma Fontecchio continua a far bene

Alessandro Saraceno
Austin Reaves Lakers Milwaukee

Un Austin Reaves IRREALE sta trascinando i Lakers senza Doncic e LeBron

Roberto Caporilli
lebron james lakers

I Lakers condividono le ultime sul recupero di LeBron James

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.