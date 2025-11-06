Reaves, Doncic e i finali pazzi: i Lakers volano e riscrivono la storia senza LeBron

L’avvio di stagione dei Los Angeles Lakers è abbastanza sorprendente. Soprattutto perché i gialloviola non hanno mai avuto a disposizione LeBron James e hanno dovuto giocare diverse partite senza Luka Doncic e Austin Reaves.

I due di fatto si stanno alternando nel ruolo di trascinatori della squadra che al momento è seconda nella Western Conference con cinque vittorie consecutive. Stanotte contro i San Antonio Spurs la scena se l’è presa Doncic, costretto agli straordinari proprio per l’assenza di Reaves. Lo sloveno ha timbrato una prova da 39 punti, 13 assist e 9 rimbalzi, diventando il secondo giocatore nella storia della NBA a sfondare la quota dei 200 punti nelle prime cinque partite della sua stagione. L’unico a riuscirci prima di lui era stato Wilt Chamberlain.

LA ha vinto in rimonta, recuperando uno svantaggio di 9 punti nel corso del quarto periodo ma ha rischiato grosso nel finale. Gli Spurs hanno segnato il -2 a 1.2″ dalla fine, Marcus Smart ha provato una rapida rimessa lunga ma l’ha effettuata con un piede in campo. Dunque chance del pareggio per San Antonio che pesca Julian Champagnie con un tentativo di alley-op, fermato fallosamente. L’ex Sixers però trema in lunetta e condanna i suoi alla sconfitta.