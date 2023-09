Nicolò Melli saluta Gigi Datome: “Ci lascia un amore viscerale per la maglia azzurra, un onore essere suo amico”

Quando l’amicizia e i sentimenti prevalgono sul basket giocato.

L’addio alla pallacanestro di Gigi Datome è un momento molto particolare anche per il suo grande amico Nicolò Melli. Il lungo dell’Olimpia, che prenderà i gradi di capitano dell’Italbasket proprio da Datome, commenta così il ritiro del campione sardo, dopo la sconfitta degli Azzurri con la Slovenia.

Abbiamo un’amicizia speciale anche fuori dal campo, sono contento di aver vissuto i suoi ultimi due anni, senza dimenticare le esperienza al Fenerbahce e in nazionale. Soìno felicissimo di averlo incontrato nella vita e nella carriera. Ha avuto un amore enorme per la maglia azzurra, con profondità e visceralità che sono rare, mi ha trasmesso tutto questo, lo sento anche io dentro e proverò a fare altrettanto. Abbiamo condiviso tanti momenti perciò questi giorni non sono stati facili ma non sono dispiaciuto che si ritiri, anche perché lo fa alla grande. Finisce da protagonista con il club e la nazionale, una persona amata da tutti come è giusto che sia. Però in queste ore mi ha preso male, abbiamo vissuto insieme tante esperienze, anche brutte, cose che vanno al di là del basket. Sono felice di aver vissuto, di fatto, una vita insieme. Mi restano la sua tranquillità, l’equilibrio interiore che ha sempre avuto anche nelle occasioni più importanti ma soprattutto un’amicizia che va oltre il campo.