Lauri Markkanen sempre più verso Dallas e la chiave può essere Maxi Kleber

Lauri Markkanen è più di una semplice suggestione per i Dallas Mavericks. Già da qualche settimana filtrano voci di un possibile approdo del lungo finlandese in Texas, cosa che darebbe un notevole stampo europeo alla franchigia.

Secondo quanto riportato da Tim Cato di The Athletic, Lauri Markkanen è un serio obiettivo dei Mavs e il giocatore potrebbe arrivare via sign and trade. In cambio i Chicago Bulls riceverebbero Maxi Kleber, giocatore da tempo gradito alla dirigenza dei Bulls.

Sempre Cato, si è ulteriormente sbilanciato dicendo che: “Se volessimo fare delle percentuali, direi che Markkanen ha il 30/40% di possibilità di finire a Dallas”.

A livello contrattuale, al momento Markkanen è restricted free agent di Chicago, mentre il contratto di Kleber è un biennale da poco meno di $18 milioni totali.

