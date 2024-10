LBA, in arrivo la terza giornata. Analisi e pronostico di ogni match!

Il weekend di LBA si avvicina e tanti match in programma (a partire da Sabato ore 19.00) sono pronti a riservarci divertimento e sorprese. Analisi e pronostici per gli appassionati della palla a spicchi italiana.

DERTHONA BASKET – PALL. TRIESTE (Sabato ore 19.00).

Si affrontano due squadre a punteggio pieno, tra le più convincenti in questo inizio di stagione. Tortona ha riposato in Champions League questa settimana e potrà contare sulle energie del suo trascinatore Tommy Kuhse, autore di uno show da 31 punti nell’ultima a Varese. Trieste ha sbancato il Palabarbuto di Napoli con le prestazioni straordinarie di Brown e Valentine, che hanno compensato una giornata negativa di Colbey Ross. Tortona, tuttavia, ci appare favorita perché gioca sul suo campo, ma sarà senza dubbio una partita combattuta. TORTONA – TRIESTE: 1

REYER VENEZIA – VIRTUS BOLOGNA (Sabato ore 20.00)

La Reyer è partita male sia in campionato (0 su 2) che in Eurocup (1 su 3), complici gli infortuni di Munford, Ennis e Parks, cui si aggiungono le noie fisiche di Tessitori e Casarin. E’ un momento no, il Taliercio potrebbe però stringersi attorno ai granata per tentare quella che, allo stato attuale, dovrebbe essere una vera e propria impresa. Bologna ha fallito l’esordio casalingo in Eurolega contro Efes ma ha dimostrato nell’inizio di campionato una discreta condizione fisica. La favorita è Bologna, molto improbabile che Venezia possa strappare una vittoria in un momento così difficile. REYER VENEZIA – VIRTUS BOLOGNA: 2

PALL. REGGIANA – UNIVERSO PALL.TREVISO (Sabato ore 20.30)

L’esordio negativo in casa contro Trento è stato riscattato dalla vittoria all’overtime nella trasferta di Cremona, iniezione di fiducia per una squadra che promette tanto di buono. C’è da aggiungere, inoltre, che il Palabigi nella scorsa stagione è stato un assoluto fattore per la Reggiana (12 vinte e 3 perse). Treviso ha esordito con un clamoroso successo fuori casa a Venezia, ma ha dovuto cedere nel quarto finale a Trapani la vittoria nella prima casalinga. E’ sicuramente una squadra che ha nelle corde colpi inaspettati. Il pronostico: REGGIANA – TREVISO: 1

DINAMO SASSARI – NAPOLI BASKET (Domenica ore 12.00)

Due squadre in difficoltà partite con il piede sbagliato. Sassari ha perso con Scafati e Milano al termine di due partite in cui ha sempre inseguito; Napoli è stata sconfitta da Pistoia e Trieste al termine di due match punto a punto. Sicuramente entrambe sono due buone squadre costruite per una salvezza tranquilla, ma il lavoro sull’impianto di gioco è ancora agli albori e la condizione fisica acerba. Sassari ha giocato in BCL infrasettimanale contro Lisbona in trasferta e potrebbe risentire della stanchezza. In casa Napoli si vocifera già su possibili tagli, tra tutti il nome caldo è Jordan Hall. Il fattore campo può fare la differenza, in ogni caso anche quì si prevede un match tiratissimo. SASSARI – NAPOLI : 1

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – PALL. VARESE (Domenica ore 16.30)

Trento è favorita. A punteggio pieno con due vittorie pesanti (vs Reggio fuori casa e Venezia in casa), è una delle squadre della LBA che ha più accelerato il processo di rodaggio e ha già un buon equilibrio. Varese conferma la sua natura americanizzata portando sul parquet un gioco dinamico, a ritmi altissimi e spettacolare, ma al contempo una difesa morbidissima che lascia molto a desiderare (sconfitta da Brescia e Tortona subendo oltre 100 punti a partita). Molto dipenderà da chi delle due riuscirà a comandare il ritmo partita: Trento ha giocato in settimana in Eurocup (sconfitta da Buducnost di 20) e ha tutto l’interesse del mondo a calmierare la velocità del match. Quì, però, potrebbe uscire la “macchia”. TRENTO – VARESE: 2

OLIMPIA MILANO – PALL. BRESCIA (Domenica ore 17.00)

Il team di Messina entra nel vivo della stagione e dovrà abituarsi (come diverse altre) a giocare ogni 3 giorni. Il roster lungo è sicuramente un’arma a favore. Negli ultimi campionati Milano ha lasciato punti per strada nelle prime giornate e già l’esordio a Trieste è stato negativo, cui è però seguita la vittoria super-convincente contro Sassari. Brescia è a 2 su 2, ha stravinto l’esordio contro Varese e ha trionfato nella delicata sfida a Scafati. E’ sicuramente una squadra che lotterà per le prime 8 posizioni della classifica. Milano è favorita, non può sbagliare un altro match a distanza così ravvicinata. MILANO – BRESCIA: 1

CREMONA – PISTOIA (Domenica ore 18.15)

Sfida che ha già il sapore di scontro salvezza. Cremona e Pistoia vengono viste come squadre cuscinetto, ma entrambe hanno dimostrato di avere tanta voglia di smentire i pronostici. Pistoia ha vinto il match d’esordio con Napoli con una prestazione clamorosa dai tre punti, esaltata da un pubblico caldissimo. Cremona ha perso con onore a Tortona e ha sfiorato la vittoria in casa contro Reggio (sconfitta all’overtime). Ci sarà tanto equilibrio, ma i padroni di casa partono leggermente favoriti. CREMONA – PISTOIA: 1

TRAPANI SHARK – GIVOVA SCAFATI (Domenica ore 20.00)

Match interessantissimo che promette spettacolo. Trapani ha messo sin da subito le cose in chiaro: nonostante la sconfitta di misura, ha disputato una partita eccezionale contro la Virtus all’esordio e ha poi vinto fuori a Treviso (convincendo). Scafati ha un pacchetto americani fortissimo ed è una mina vagante. Ha vinto l’esordio a Sassari e perso di 1 in casa contro Brescia. Occhio alle scorribande di Gray &co. TRAPANI – SCAFATI: 1

Leggi anche: Jordan Lloyd spiega l’addio al Maccabi: “La guerra causa troppa incertezza”.