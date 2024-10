Pistoia denuncia: tifosi aggrediti a Bologna domenica scorsa

Domenica scorsa la Virtus Bologna non ha avuto difficoltà a sbarazzarsi di Pistoia nel posticipo del secondo turno di campionato. A far parlare della partita, più che il risultato abbastanza scontato, sono però degli episodi avvenuti prima della palla a due, all’arrivo a Bologna dei pullman che portavano i tifosi toscani. Oggi Pistoia ha emesso un comunicato ufficiale per denunciare l’aggressione, presumibilmente per mano di tifosi bianconeri, dei pullman, che sarebbero stati presi a sassate.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma Pistoia in questi giorni sta raccogliendo informazioni per permettere poi eventuali provvedimenti. Dal sito del club toscano:

A.S. Estra Pistoia Basket 2000, in relazione agli incresciosi fatti avvenuti prima dell’inizio della gara di domenica scorsa contro la Segafredo Bologna, allorché i pullman che trasportavano i nostri tifosi sono stati oggetto di un vero e proprio agguato a colpi di sassi che ha provocato gravi danni a un mezzo e che, solo per fortuna, non ha fatto registrare danni a persone, esprime la propria riprovazione per l’episodio e ringrazia i propri tifosi per il supporto che garantiscono in ogni occasione e che, anche a Bologna, si sono presentati in grande numero.

Poiché l’episodio appare estremamente grave per quanto riguarda modalità e tempistica, A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica altresì che sta operando al fine di acquisire i necessari riscontri per ricostruire i fatti e conseguentemente risalire a chiunque possa aver avuto una responsabilità, anche per semplici condotte omissive. Ciò a tutela della propria immagine ed a supporto della sicurezza dei propri tifosi e degli operatori che ne garantiscono gli spostamenti.