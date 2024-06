Partizan Belgrado, doppio colpo: Lundberg e Frank Ntilikina

Nel pomeriggio il Partizan Belgrado aveva annunciato la firma di Iffe Lundberg con un biennale. L’americano aveva salutato la Virtus Bologna questa mattina. Ma il club serbo non si è fermato qui: poco fa ha anche ufficializzato la firma di Frank Ntilikina direttamente dalla NBA. Il playmaker francese, che ha giocato oltreoceano dal 2017, ha firmato anche lui un biennale.

Specialista difensivo in NBA, Ntilikina ha vestito le maglie di New York Knicks, Dallas Mavericks e Charlotte Hornets segnando 4.8 punti di media. Prima di venire scelto come 8° chiamata assoluta al Draft 2017, il giocatore aveva militato nello Strasburgo vincendo per due volte il premio di miglior giovane della Pro A. Continua con Frank Ntilikina quindi la tradizione di esterni ex NBA del Partizan, che nelle scorse due stagioni ha avuto nel ruolo prima Dante Exum e poi PJ Dozier.