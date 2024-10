L’EA7 Milano vince senza dominare con una Napoli in CRISI NERA

EA7 Milano – Ge.Vi. Napoli 89-82

(20-13; 19-22; 27-26; 23-21)

Vittoria risicata ma importante dell’Olimpia EA7 Milano contro la Ge.Vi. Napoli che è sempre più in crisi e potrebbe essere stata l0ultima gara sulla panchina dei partenopei per come stanno le cose.

1° tempo

Avvio di partita equilibrato, con i guizzi di Totè e Manning sulle due metà campo replicati dai tagli in backdoor di Dimitrijevic, Mirotic e Tonut, prima che un buon Caruso nel pitturato detti il primo allungo EA7 Emporio Armani (12-6). Successivamente, una serie di liberi convertiti da Tonut, Flaccadori e LeDay annullano gli effetti di una tripla di Dreznjak e di un appoggio di Treier, prima che Totè appoggi al tabellone i due punti che chiudono i 10’ iniziali sul 20-13.

Grazie a una tripla di Bortolani e a un floater del rientrante Nebo, Milano tocca la doppia cifra di vantaggio, un presente Totè e il primo squillo di serata dall’arco di Copeland provano ad accendere Napoli, che però scivola sul -11 dopo i liberi di Brooks e un bel recupero di Caruso (33-22). I campani, tuttavia, mostrano carattere, firmando una bomba con Dreznjak e due con uno scatenato Copeland per il -2, sebbene poi, dopo un timeout chiamato da coach Fioretti, Brooks e Caruso ristabiliscano ordine nell’Olimpia (37-31). Con un recupero finalizzato dal tap-in di Totè e un jumper di Dreznjak, comunque sia, Napoli si tiene a contatto (39-35 dopo 20’).

2° tempo

La ripresa comincia nel segno di un ottimo Totè, che firma tutti i primi sette punti di Napoli e replica al meglio agli omologhi Nebo e Mirotic, prima che proprio quest’ultimo – con un gioco da tre punti – approfitti di alcuni errori dei campani per lanciare il cecchino Brooks e la sua Olimpia ad una nuova fuga (53-42). Dopo la tripla di Brooks del +12, comunque sia, Napoli tira fuori gli artigli e si rifà sotto con i canestri rapidi al ferro di Woldetensae, Manning e Williams, prima che Flaccadori e Bortolani dall’arco annullino gli effetti di una tripla di Dreznjak (64-55). Al termine del quarto, però, il giovane Saccoccia è preciso a cronometro fermo e De Nicolao batte la sirena con un coniglio pescato dal cilindro valevole il 66-61 dopo 30’.

Dopo un botta e risposta tra Bortolani e Williams dall’arco, LeDay sale in cattedra con le sue ottime letture dal post-basso, regalando anche a Nebo i quattro punti che riportano Milano avanti in doppia cifra (79-68). Ci pensa allora un preciso Brooks infine a spegnere gli effetti delle ultime triple di Dreznjak e Copeland, che devono arrendersi al talento di Mirotic e compagni sull’89-82 conclusivo.

Milano: Brooks 20, Mirotic 13, Flaccadori 11.

Napoli: Torè 23, Dreznjak 14, Copeland 12.

