Trapani BEFFATA! Tortona vince di misura in Sicilia

Trapani Shark – Derthona Tortona 78-84

(19-16; 25-27; 15-21, 19-20)

Successo inaspettato di Tortona a Trapani con una grandissima prova di Arturs Strautins, il quale he terminato la gara con 15 punti e 4 su 6 dal campo, oltre che 6 su 7 ai liberi. Ai siciliani non sono bastati 4 giocatori in doppia cifra.

1° tempo

Uno scatenato Petrucelli al ferro e il cecchino Rossato infiammano subito i padroni di casa per il break iniziale di 10-3, sebbene poi la potenza di Strautins nel pitturato e i liberi di Baldasso arginino l’asse Robinson – Horton per i punti del 16-11. Al termine del quarto, Strautins e Vital sono bravi nel guadagnare dei viaggi in lunetta e un jumper di Denegri rimette il Derthona a un possesso di distanza (19-16 dopo 10’).

Nonostante Galloway cerchi di arginare l’inerzia ospite, Tortona conclude un break di 3-16, concluso dai jumper di Biligha e dai precisi Weems e Vital anche a cronometro fermo (22-29). Il ritorno in campo di Robinson e dei suoi micidiali contropiedi, comunque sia, ridà spinta a Trapani, che trova fortune anche dai rimbalzi offensivi di Horton e un paio di post-bassi vincenti di Alibegovic (33-31). Grazie alle triple di Baldasso e Severini, inseguito, la Bertram risponde colpo su colpo all’atletismo di Yeboah ed Horton, permettendo così al cecchino Strautins di realizzare l’assist per Gorham e la bomba del sorpasso sul 40-41. Al termine del tempo, Notae combina efficacemente con un super Horton e permette alla Shark di rimettere la testa avanti dopo 20’ di partita (44-43).

2° tempo

La ripresa comincia con il piede giusto per i bianconeri, dato che Kamagate è presentissimo sotto i tabelloni e le folate di Severini e Vital spingono i piemontesi sul +7, prima che un solido Petrucelli, un jumper di Horton e una bomba del presente Robinson ridiano respiro a Trapani (52-53). Una bomba a testa di Baldasso e Denegri, intervallata da un jumper del presente Biligha, successivamente, approfittano della maggiore efficacia della panchina della Bertram, che allontana Yeboah e compagni sul 59-64 dopo 30’.

Proprio l’asse Denegri – Biligha si prende il proscenio anche ad inizio quarto periodo e siglando in più occasioni il +9 ospite, anche ribattendo all’energia di Yeboah e ad una tripla di Alibegovic (66-75 a meno di 6’ dalla fine). La Shark però non molla e anzi ritrova forza dalle accelerazioni di Petrucelli, Alibegovic e Robinson, dopo che Kuhse e Vital avevano provato a creare il definitivo strappo nel match (75-79 a 120” dal termine). Gli errori però di Petrucelli e Yeboah permettono al glaciale Weems di siglare il jumper del +6 e una stoppata di Vital su Robinson sembrano chiudere la contesa. Tuttavia, un recupero di Petrucelli viene convertito nella bomba di Rossato del 78-81 a 6” dalla fine. Proprio Weems dalla lunetta, comunque sia, chiude stavolta definitivamente il match sul 78-84 conclusivo.

Trapani: Robinson 15, Petrucelli 14, Horton 13, Alibegovic 10.

Tortona: Strautins 15, Vital 13, Biligha 11.

QUI le stats complete del match.