LeBron James accusato di flopping da un rookie

LeBron James sta vivendo un momento difficile, con i suoi Lakers sotto 0-2 nelle finali di Conference con Denver anche a causa di alcuni suoi gravi errori nel secondo match.

Oltre ai problemi in campo, LeBron deve anche difendersi dalle accuse di flopping. Accuse che non vengono da semplici tifosi ma addirittura da un avversario, seppur non diretto in questo momento.

Parliamo di Jeremy Sochan, rookie polacco dei San Antonio Spurs, che guardando la sfida con i Nuggets in tv ha twittato: “Perché King James si tuffa così tanto?”

Why does ‘King’ James flop so much? — Jeremy Sochan (@JeremySochan) May 19, 2023

Da notare, poi, che la parola “King” era fra virgolette, a voler indicare che questo status per LeBron è solamente presunto e non più attuale. Una conclusione un po’ precipitosa, probabilmente. E non vorremmo essere in Sochan la prossima volta che dovrà affrontare LBJ, visto quanto il Re (senza virgolette) si lega al dito cose del genere. Il polacco però il prossimo anno avrà dalla sua anche un certo Victor Wembanyama.