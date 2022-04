LeBron James dimentica il mancato accesso ai playoff NBA con una vacanza da sogno alle Maldive

Moltissimi hanno preso in giro LeBron James e i Los Angeles Lakers per non essere nemmeno riusciti a qualificarsi ai playoff NBA dopo essere stati etichettati come una delle squadre favorite per vincere il titolo in questa stagione. Bene, sembra chiaramente che LeBron James sia profondamente colpito da tutta la presa in giro.

Probabilmente anche LeBron si sta facendo una bella risata con la sua famiglia e i suoi amici (nessun compagno di squadra dei Lakers?), mentre trascorre le sue fantastiche vacanze, questa volta alle Maldive, che molti considerano l’isola più bella del mondo grazie alle sue spiagge incontaminate e resort incredibili.

La superstar dei Lakers ha pubblicato un breve video del suo magnifico viaggio su Instagram e, chiaramente, sta attraversando un periodo terribile dopo aver mancato i playoff NBA.

Anche se il King è in modalità vacanza, non esiste una vacanza per lui perché comunque qualcuno parlerà di lui. LeBron, insieme a Klutch Sports, è stato accusato dal front office dei Lakers di aver fatto pressioni sulla squadra per ingaggiare Russell Westbrook. LBJ deve ancora commentare questi rumors. Stiamo a vedere.

