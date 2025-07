LeBron James è vicino al ritiro? Ecco la BOMBA di ESPN

La leggenda NBA, LeBron James, potrebbe essere vicina a dire addio al basket professionistico. Secondo quanto riportato da ESPN, il ritiro del fuoriclasse dei Los Angeles Lakers potrebbe avvenire alla fine della stagione 2025-26.

L’ipotesi arriva dopo le dichiarazioni del giornalista Dave McMenamin, che ha sottolineato come non ci siano stati colloqui per un’estensione contrattuale tra il giocatore e la franchigia californiana:

“Rich Paul mi ha detto che non ci sono state discussioni per il rinnovo. Non lo hanno richiesto e non è stato un tema di tensione,” ha spiegato McMenamin.

"I think we have to start thinking about this could be his last year in the league" 💔 – @mcten on Lebron (h/t @ohnohedidnt24 ) pic.twitter.com/rGm3pw1a97 — NBACentral (@TheDunkCentral) July 16, 2025

Perché si parla di ritiro per LeBron James?

LeBron James compirà 41 anni a dicembre ed è attualmente il giocatore più anziano attivo in NBA. Dal suo ingresso nella lega nel 2003, ha disputato 22 stagioni, conquistando 4 titoli NBA e diventando il leader assoluto per punti nella storia della NBA.

Il prossimo anno LeBron guadagnerà 52,6 milioni di dollari, cifra prevista dal suo contratto in scadenza al termine della stagione 2025-26. Dopo questa data, il suo futuro nel basket resta un’incognita.

LeBron James e il rapporto con i Lakers

Dal 2018, LeBron James veste la maglia dei Los Angeles Lakers, dopo due esperienze con i Cleveland Cavaliers e un ciclo vincente con i Miami Heat. Nonostante le speculazioni, il campione non ha chiesto una trade né discusso di buyout.

Fonti vicine alla NBA ritengono che il n°23 sarà regolarmente presente al training camp autunnale, ma alcune squadre continuano a sperare in un possibile buyout, scenario che al momento appare poco probabile.