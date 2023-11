Olimpia Milano, Ettore Messina discute con un giornalista in sala stampa

La situazione in casa Olimpia Milano continua a essere delicata. Nonostante le belle affermazioni in EuroLega delle scorse settimane, l’EA7 è inciampata di nuovo in campionato, perdendo sorprendentemente in casa con Pistoia.

Comprensibile nervosismo fra i biancorossi, come si evince da una risposta piccata del coach Ettore Messina in conferenza stampa. Uno dei giornalisti accreditati gli ha chiesto perché non avesse chiamato timeout nella seconda parte del terzo periodo, l’allenatore ha risposto di averne già chiesti due e di averne voluto tenere uno per il finale. In realtà la panchina milanese chiede una sola sospensione nella terza frazione (dopo due minuti dal ritorno in campo e un parziale di 0-8) e due nell’ultimo periodo, al contrario di quanto ricostruito da Messina. In seguito il cronista esprime anche qualche perplessità per le poche rotazioni, ricevendo un’altra risposta al vetriolo dal tecnico.