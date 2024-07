LeBron James sarà il portabandiera degli USA alle Olimpiadi di Parigi

Venerdì sulla Senna sfileranno tantissime barche: una per ogni Nazione, alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Come ogni edizione, l’apertura dei Giochi è attesissima e alcuni cestisti ne saranno protagonisti. Un paio di settimane fa la Grecia ha scelto Giannis Antetokounmpo come proprio portabandiera, ma la star dei Bucks sarà ora raggiunta da LeBron James. Per quelle che saranno le ultime Olimpiadi della sua carriera, James è stato scelto come portabandiera degli Stati Uniti.

Un incredibile onore, vista la presenza di tantissimi atleti di alto livello nella squadra americana. LeBron sarà il primo cestista maschio a portare la bandiera degli USA nella storia delle Olimpiadi. Al suo fianco sarà scelta anche un’atleta donna, come avviene da qualche edizione per questione di parità, che verrà annunciata domani. Nel 2020 l’onore era toccato, per la squadra femminile, a Sue Bird e prima ancora, nel 2004, a Dawn Staley.

USA Basketball ha anche diffuso il video di come LeBron James sia stato informato della scelta. È stato l’amico e rivale Steph Curry a dargliene notizia, durante un recente meeting di squadra per preparare le Olimpiadi. Prima dell’esordio a Parigi, gli Stati Uniti giocheranno un’ultima amichevole stasera contro la Germania (palla a due alle 21). Poi il 28 luglio la prima partita a Parigi contro la Serbia, battuta qualche giorno fa in amichevole.