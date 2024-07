Team USA ANNICHILISCE la Serbia di Jokic ad Abu Dhabi

Nell’ultima partita di preparazione ad Abu Dhabi prima di andare a Londra, dove affronteranno il Sud Sudan e la Germania prima dei Giochi Olimpici di Parigi, Team USA ha sconfitto facilmente la Serbia per 105-79.

Stephen Curry è stato in modalità vintage stasera, facendo piovere tripleda oltre l’arco. Anche Anthony Edwards ha fornito scintille offensive, mentre il frontcourt composto da Anthony Davis e Bam Adebayo si è imposto in difesa.

Nikola Jokic, accolto da cori da MVP ad Abu Dhabi, ha cercato di tenere in gara la sua squadra nel primo tempo insieme ad Aleksa Avramovic, che ha trovato il successo dall’arco. Ma entrambi non sono bastati.

Queste due nazionali si incroceranno di nuovo presto, perché sono entrambe presenti nel Gruppo C dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, insieme a Sud Sudan e Porto Rico.

L’ultima amichevole di Abu Dhabi è stata l’anteprima dell’incontro inaugurale allo Stadio Pierre Mauroy di Lille, in programma il 28 luglio alle 17:15, tra Serbia e Team USA.

La nazionale serba non ha potuto contare su Bogdan Bogdanovic: la guardia tiratrice degli Atlanta Hawks è stata esclusa proprio come era accaduto contro l’Australia.

Lo stesso vale per Kevin Durant, il cui status per le prossime Olimpiadi non è ancora chiaro a causa di un infortunio al polpaccio. Kawhi Leonard ha già lasciato la squadra, sostituito da Derrick White.

QUI le stats complete.

