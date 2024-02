LeBron James SBOTTA contro i Mock Draft di Bronny: “Non sono importanti, lasciatelo giocare!”

Nella giornata di oggi ESPN ha pubblicato il Mock Draft 2025, che ha generato scalpore per il piazzamento riservato a Bronny James: 39° in graduatoria, lui che un anno fa era proiettato verso la Lottery del 2024. Invece i problemi cardiaci ne hanno messo a repentaglio il futuro e attutito l’impatto in campo con gli USC Trojans. In questa stagione da freshman, James Jr sta segnando solo 5.5 punti di media in NCAA, troppo pochi per fare subito il salto verso la NBA. Ovviamente la posizione riservata a Bronny è stata schernita da tanti utenti sui social, e forse anche per questo LeBron James ha deciso di intervenire in sua difesa.

“Potete per favore lasciare che questo ragazzo si goda il college basketball? Il lavoro e i risultati alla fine parleranno per lui, indipendentemente da cosa deciderà di fare. Nel caso non lo sapeste, a lui non interessa cosa dicono i Mock Draft, lavora e basta! Earned not given! E a tutti gli altri ragazzi che ambiscono a diventare grandi, tenete la testa bassa, mettetevi i paraocchi e continuare a lavorare. Questi Mock Draft non vogliono dire nulla! Ve lo giuro! L’unica cosa che importa è il lavoro!” ha scritto James su X, prima di cancellare i tweet.

LeBron chimes in on Bronny's critics and mock draft placing pic.twitter.com/74DwLSpJsN — Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2024

Di sicuro essere “il figlio di” non sta aiutando Bronny James, attirando su di lui tutti gli occhi del mondo cestistico, non solo NBA. A questo però ha in un certo senso contribuito anche lo stesso LeBron, il quale oltre un anno fa aveva dichiarato che sogna di giocare con James Jr in NBA prima di ritirarsi. Questo ha generato ulteriore pressione verso James, dal momento che la squadra che lo chiamerà al Draft potrebbe avere la chance di attirare a sé anche suo padre.