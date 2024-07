EA7 Milano, ad un passo la firma di Fabien Causeur?

Fabien Causeur sembra destinato ad essere il tassello mancante nel backcourt dell’Olimpia EA7 Milano. Il nome del francese è stato fatto per la prima volta ieri da Eurodevotion e su di lui c’è anche il Baskonia. La notizia sembrerebbe essere stata confermata anche da Fabrizio Lorenzi di Repubblica, con un tweet che riporta i colori bianco e rosso e la bandiera francese.

🔓✍️🔴⚪️🇫🇷 — Fabrizio Lorenzi (@fabry23lorenzi) July 20, 2024

Causeur sarebbe un colpo di esperienza, parliamo di un vero veterano dell’EuroLega che ha da poco compiuto 37 anni e che nella sua carriera ha vinto tutto, compresa l’EuroLega per due volte. Forse non è il colpo che ci si aspettava per completare il reparto esterni meneghino, che conta al momento le novità Dimitrijevic, Bolmaro e Brooks, oltre a Tonut, Bortolani e Maodo Lo, il cui futuro è ancora incerto.

Nell’ultima stagione di EuroLega, Fabien Causeur ha mantenuto 5.1 punti di media in circa 15′ di utilizzo.