LeBron “spaventato e devastato” dopo l’arresto cardiaco di Bronny

LeBron James non si è ancora espresso ufficialmente sulle condizioni di Bronny James dopo l’arresto cardiaco del giovane durante un allenamento con la USC Basketball. Secondo le ultime notizie, però, la stella dei Los Angeles Lakers è davvero concentrata a ottenere le migliori cure mediche per suo figlio.

Quando martedì è stato rivelato l’arresto cardiaco di Bronny, la famiglia James ha rilasciato una dichiarazione in cui chiede ai fan e ai sostenitori di rispettare la loro privacy mentre si occupano della questione. Tuttavia, ha promesso di “aggiornare i media quando ci saranno ulteriori informazioni”. Nella stessa dichiarazione, LeBron e sua moglie Savannah hanno confermato che Bronny è in “condizioni stabili” e “non più in terapia intensiva”.

Non sorprende, tuttavia, che un nuovo rapporto abbia rilevato che LeBron è “spaventato e devastato” dopo l’incidente. E attualmente si sta “assicurando” che suo figlio “riceva le migliori cure possibili”. Secondo il Daily Mail, la stella dei Lakers sarebbe in “modalità papà e sta proteggendo il figlio in ogni modo possibile”.

“È spaventato e devastato da ciò che è accaduto a suo figlio. La famiglia si sta assicurando che riceva le migliori cure possibili, perché il suo benessere è la cosa più importante in questo momento”, ha condiviso la fonte del Daily Mail.