Leonardo Okeke pronto a ripartire: accordo vicino con Cantù

Leonardo Okeke è pronto a tornare in campo. Il lungo classe 2003, che aveva iniziato la stagione con la Pallacanestro Varese prima di separarsi dal club per motivi disciplinari, sembra ora vicino a un nuovo capitolo della sua carriera. Secondo quanto riportato da La Prealpina, Okeke è prossimo a firmare un accordo con l’Acqua San Bernardo Cantù, squadra di Serie A2.

Per rendere possibile l’operazione, sarà necessario transare il contratto che lega Okeke all’Olimpia Milano, società che detiene i suoi diritti dal 2025 al 2027. Questo passaggio consentirà al giovane talento di firmare un nuovo contratto con la formazione brianzola, che si è dimostrata determinata a puntare su di lui.

Okeke si sta allenando in Brianza da circa sei settimane, seguendo un programma di recupero fisico mirato. Con l’aiuto del preparatore atletico Roberto Bianchi, il giocatore ha lavorato per potenziare il tono muscolare della gamba sinistra. Successivamente, ha ripreso gli allenamenti con la squadra guidata da coach Nicola Brienza, integrandosi progressivamente nei meccanismi di gioco.

L’arrivo di Okeke rappresenta un’opportunità importante sia per il giocatore che per Cantù. Per il lungo 21enne, si tratta di una chance per rilanciarsi dopo un inizio di stagione complicato, mentre per la società brianzola l’acquisizione di un talento promettente potrebbe rivelarsi una mossa decisiva per puntare in alto nel campionato di Serie A2.

Resta ora da ufficializzare l’accordo, ma l’avventura di Okeke a Cantù sembra ormai alle porte. Un nuovo inizio che potrebbe segnare la svolta per una carriera ancora tutta da scrivere.

