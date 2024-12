Mathias Lessort rinnova con il Panathinaikos, diventando uno dei più pagati d’Europa

Mathias Lessort si è affermato nelle ultime stagioni come uno dei lunghi migliori in Europa, se non il migliore. Il francese, da due anni al Panathinaikos, ha vinto la scorsa EuroLega e punta a replicare in questa stagione, anche se di recente ha subito un grave infortunio che potrebbe impedirgli di scendere in campo fino alla stagione 2024-25. Per questo il rinnovo firmato oggi con il club ellenico assume anche un significato simbolico: nelle foto pubblicate, si vedono Lessort e il presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, con la gamba infortunata del giocatore in bella vista.

Il Panathinaikos è al fianco di Lessort anche in questo momento di grande difficoltà, e anzi rilancia: perché si parla di un rinnovo fino al 2028 con uno stipendio molto alto. Secondo Eurohoops, il totale del salario di Mathias Lessort toccherà gli 8.3 milioni di euro complessivi, in media un salario di 2.75 milioni di euro netti a stagione. Stando alle classifiche di inizio stagione, questo piazza il francese al 5° posto tra i giocatori più pagati di EuroLega, alle spalle di Sasha Vezenkov, Shane Larkin, Edy Tavares e Mike James. Lessort sarà anche il più pagato del Panathinaikos, davanti ai compagni Kendrick Nunn (che percepisce 2.5 milioni di euro a stagione) e Kostas Sloukas (2.6 milioni di euro).