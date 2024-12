I dieci momenti da ricordare nel 2024 del basket

4 Gennaio 2024 – L’assurdo game winner di Nikola Jokic

I Golden State Warriors ospitano i campioni in carica, i Denver Nuggets, al Chase Center. Punteggio bloccato sul 127-127 a 3.5 secondi dal termine, rimessa per gli ospiti nella loro metà campo difensiva. Aaron Gordon va da Nikola Jokic che supera la metà campo in palleggio, onestissima difesa che lo accompagna verso la linea laterale. Non basta quando davanti c’è un autentico fenomeno. Il serbo entra nella metà campo offensiva, lascia partire il tiro che si insacca beffardamente con l’aiuto del tabellone. Uno dei canestri più iconici dell’anno.

26 Gennaio 2024 – Luka Doncic ne segna 73

Una prestazione individuale che entra negli annali della storia di questo sport. Luka Doncic fa registrare la quarta miglior prestazione individuale di sempre nella storia della NBA, diventando il quarto giocatore capace di segnare almeno 70 punti in una singola partita. Prima di lui ci erano riusciti solamente Wilt Chamberlain, David Thompson e Kobe Bryant. I suoi 73 sono la miglior prestazione balistica proprio dagli 81 del Black Mamba nel 2006 e arrivano nell’anniversario della morte dello stesso Kobe. A impressionare però sono le percentuali elevatissime di Doncic, che chiude con un assurdo 25/33 al tiro. Nessuno dei tre che erano arrivati a quota 70 prima di lui lo aveva fatto tirando con il 75% dal campo. I malcapitati avversari sono gli Atlanta Hawks, battuti 148-143. Pochi giorni prima un’altra prova assurda, oscurata però da quella dello sloveno: Joel Embiid ne aveva segnati 70 contro i San Antonio Spurs.

17 Marzo – L’incredibile buzzer beater di sinistro di Kyrie Irving

Un canestro meraviglioso, con un coefficiente di difficoltà elevatissimo. Una giocata letteralmente da fantascienza. Kyrie Irving regala ai Dallas Mavericks la vittori 107-105 sui Denver Nuggets con un circus shot assurdo. Rimessa in zona offensiva con 2.8 secondi da giocare, Irving esce dai blocchi e riceve in angolo, attacca Nikola Jokic che era finito su di lui dopo il cambio. L’ex Cavs non sembra aver fatto una grande scelta, attaccando verso il centro senza eccessiva velocità, quando arriva sulla linea del tiro libero lascia partire un tiro in corsa di sinistro che trova il fondo della retina poco prima della sirena. Una giocata di talento purissimo che vale la vittoria per i suoi.

19 Maggio 2024 – L’assurda rimonta dei Minnesota Timberwolves sui Denver Nuggets

I Minnesota Timberwolves trascinano i campioni in carica a gara 7 nella semifinale della Western Conference. A Denver, però, i Nuggets sembrano avere vita facile e salgono abbastanza agevolmente sul +20, complice un primo tempo sottotono di Anthony Edwards. I T’Wolves però riscrivono la storia piazzando la più grande rimonta che si sia mai vista in una gara 7. Minnesota polverizza il record, visto che vince 98-90 quando nessuno era mai riuscito a rimontare più di 15 punti nell’ultimo atto di una serie playoff.

26 Maggio 2024 – Il Panathinaikos è campione d’Europa

Partita perfetta per tre quarti del Panathinaikos che torna sul tetto d’Europa dopo 13 anni. I greci sembrano alla deriva dopo un primo quarto da 36 punti subiti e il -14 del secondo periodo. Poi però il Real Madrid schiacciasassi si arena di fronte alla difesa green, guidata da Lessort e Grant. Il resto lo fanno l’eterno Kostas Sloukas (24, comprese le due triple della staffa, senza errori al tiro) e Kendrick Nunn (21 in 24 minuti). I Blancos segnano solamente 41 punti negli ultimi 30 minuti, compreso un terzo quarto da 7 e devono lasciare il trono a Ergin Ataman che conquistato la terza EuroLega in quattro anni.

17 Giugno – I Boston Celtics vincono il titolo NBA

I Boston Celtics coronano una stagione ai limiti della perfezione con la vittoria del loro 18° titolo. Il successo in gara 5 contro degli stremati Dallas Mavericks è poco più di una formalità, visto che il punto decisivo era arrivato in gara 3, con l’uscita per falli di Doncic e la giocata di Derrick White. I Celtics di Joe Mazzulla chiudono la stagione con un record di 64-18 in regular season e 16-3 nei Playoffs. Il titolo di MVP delle Finals va a Jaylen Brown.

8 Agosto 2024 – La Serbia mette alle corde gli Stati Uniti che vincono in rimonta

La Serbia gioca 30 minuti che sono fra i migliori che si ricordino nella storia dei Giochi Olimpici. Ai soliti noti Jokic e Bogdanovic si aggiungono Avramovic, Dobric e Guduric con Team USA che sprofonda a -17 e apre l’ultimo periodo sotto di 13. Steph Curry aveva tenuto a galla i suoi praticamente da solo, eccezion fatta per l’apporto di Embiid. Tutto ciò però non basta per estromettere i marziani dalle Olimpiadi. Gli statunitensi si scuotono con una sequenza mortifera per gli avversari: tripla di Durant, quarto fallo di Jokic a palla lontana, tripla di Booker per il -5. Da lì si gioca punto a punto ma i serbi scricchiolano e devono cedere ai colpi di Curry, LeBron James e ancora di Durant.

10 Agosto 2024 – Team USA conquista la medaglia d’oro alle Olimpiadi

Gli americani, memori dello spavento di qualche ora prima, non lasciano nulla al caso. Gara intensa e di precisione chirurgica, una pur buonissima Francia non può che inseguire sul -14 a fine terzo periodo. I transalpini però la riaprono incredibilmente e si riaffacciano a un possesso di distanza con 3 minuti da giocare. Qui sale definitivamente in cattedra Stephen Curry, autore di quattro triple mortifere, l’ultima divenuta iconica per l’esultanza “nuit nuit”. Il fenomeno di Golden State scrive 8/12 dall’arco dopo il 9/13 rifilato alla Serbia: un 17/25 complessivo nelle due gare più importanti dopo un’Olimpiade in sordina. Il titolo di MVP, per la disarmante continuità, va a LeBron James. Kevin Durant diventa il più vincente di sempre mettendosi al collo il quarto oro della sua carriera. Missione compiuta.



22 Ottobre 2024 – LeBron e Bronny prima coppia padre – figlio a giocare insieme in NBA

Il 26 Giugno i Los Angeles Lakers scelgono al Draft, con la pick n#55, Bronny James, figlio di LeBron. Da allora scatta il conto alla rovescia per vedere i due in campo insieme. La cosa avviene nella prima gara della stagione, fra i gialloviola e i Minnesota Timberwolves. Nel corso della seconda frazione si trovano entrambi in panchina e a 4′ dall’intervallo coach Redick li fa entrare insieme, resteranno sul parquet per 2’41” prima che Bronny venga richiamato. Un tempo sufficiente per diventare la prima coppia padre – figlio a giocare insieme in una gara NBA.

17 Dicembre 2024 – I Milwaukee Bucks vincono la NBA Cup

I Milwaukee Bucks si aggiudicano il trofeo di metà stagione battendo Oklahoma City 97-81. Successo da sfavoriti per i Bucks che dimostrano di essere più maturi e pronti a determinati palcoscenici rispetto ai giovani Thunder. Una prova difensiva sontuosa da parte di Milwaukee, specialmente su SGA, tenuto a 8/24 dal campo. I Thunder pagano un disastroso 5/32 dall’arco e consegnano la coppa a Giannis Antetokounmpo che sugella il suo percorso da MVP con una tripla doppia nella finale. Percorso netto nelle partite dell’In-Season Tournament per la truppa di Doc Rivers, pesantemente in discussione dopo l’avvio di stagione shock con un record di 2-8. I suoi invece alzano il trofeo e si ripropongono come validissima contender.

