L’esordio in amichevole di Pat Beverley con l’Hapoel Tel-Aviv è stato DELUDENTISSIMO

Dopo aver chiuso il programma di precampionato con una vittoria risicata, 79- a 8, contro l’Hapoel Bank Yahav Jerusalem lunedì scorso, l’Hapoel Shlomo Tel-Aviv ha fatto debuttare Patrick Beverley e ha battuto l’Elitzur Ironi Netanya, 92-75, all’Hadar Yosef Sports Center sabato.

Patrick Beverley, 36 anni, è stato schierato titolare e ha contribuito al 24-0 iniziale. Adattandosi al suo nuovo ruolo, ha concluso con 3 punti dalla linea del tiro libero. Oltre a faticare a segnare, ha distribuito 6 assist e si è costantemente impegnato in difesa.

Johnathan Motley ha segnato 27 punti, Ben Bentil 14 punti e Joe Ragland 11 punti. Il recente acquisto Bruno Caboclo non era disponibile. Yonatan Rabinowitz e Miron Ruina sono rimasti fuori per infortuni minori. Il vantaggio nella sede di Tel Aviv è passato da quasi 30 punti a 7 punti nel quarto quarto, prima di tornare a distanza di sicurezza nel finale.

Insomma, non proprio un’amichevole da sogno per Patrick Beverley con l’Hapoel Tel-Aviv, lui che è stato uno dei grandissimi colpi estivi del basket europeo. Stiamo a vedere se l’ex Los Angeles Clippers e Olympiacos riuscirà a migliore nelle prossime amichevoli e sarà un fattore decisivo in EuroCup.

