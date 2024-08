Trapani Shark, ok il primo test europeo: surclassato il Galatasaray a Bormio

La Trapani Shark ha iniziato il suo pre-campionato con due vittorie convincenti. Prima il successo contro gli svizzeri del Sam Massagno, ieri invece quello ancora più prestigioso contro il Galatasaray. I turchi sono stati spazzati via a Bormio, Trapani ha vinto 102-77 contro una squadra che in questa stagione disputerà la Basketball Champions League.

Il match non è mai stato in discussione, con gli uomini di Jasmin Repesa avanti 29-10 dopo il primo quarto. Un’altra prova positiva per Langston Galloway, che ha segnato 15 punti dopo i 17 contro il Sam Massagno, bene Justin Robinson, Tibor Pleiss (entrambi 18 punti) e Riccardo Rossato (16 punti). Arrivati all’intervallo a +20, i granata si sono poi fatti recuperare nel terzo periodo: il Galatasaray è tornato a -7 salvo poi sprofondare negli ultimi 10′.

In generale Trapani ha mandato in doppia cifra ben 7 giocatori, nonostante le assenze di JD Notae e John Petrucelli per un affaticamento muscolare.

Foto: Trapani Shark