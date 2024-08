Danilo Gallinari ribadisce: “NBA unico obiettivo, ormai la mia vita è negli USA”

Danilo Gallinari nelle ultime settimane ha rilasciato diverse interviste in cui tende ad escludere, a volte anche nettamente, un ritorno in Europa. Dopo le vacanze in Sardegna, l’azzurro in questi giorni è tornato nella sua Lombardia e per qualche giorno si è aggregato agli allenamenti di Treviglio, squadra di Serie B, per tenersi in forma. In un’intervista a L’Eco di Bergamo, il Gallo ci ha comunque tenuto a ribadire di avere in testa solo la NBA, nonostante i 36 anni compiuti da poco e un’ultima stagione non certo esaltante tra Washington, Detroit e Milwaukee.

“Sto bene, mi sento pronto a dire ancora la mia: voglio giocare ancora nella NBA, è il mio unico obiettivo per adesso, e non guardo troppo in là. Il mercato NBA è ancora lungo e c’è tempo: bisogna capire quali sono le opzioni che si presentano, tutto può succedere. In questi giorni partirò per gli Stati Uniti, non so ancora per dove esattamente, e cominceremo a lavorare per trovare un contratto. Inoltre devo recuperare un bel po’ di roba mia che si trova nelle varie città in cui ho giocato, tre solo nella scorsa stagione” ha detto il Gallo. Il mercato non è però poi così tanto lungo. È vero che rimarrà aperto fino ai primi mesi del 2025, ma molte franchigie hanno già chiuso i roster e il 25 settembre inizieranno i training camp.

“Ormai la mia vita è negli Stati Uniti, resterò là, anche se non so ancora in quale città: ripeto, ormai le ho timbrate quasi tutte” ha infine scherzato Danilo Gallinari.

Insomma, con queste parole Gallinari è sembrato escludere un ritorno a Milano, e più in generale in Europa, sia in questa stagione che nelle prossime. Rimarrà negli USA a giocare fino al ritiro, e probabilmente continuerà a viverci anche successivamente. D’altronde, è lì dal 2008 quando i New York Knicks spesero per lui l’8° scelta assoluta al Draft NBA.