Antonini-Maiorana, si va in tribunale: il presidente LNP DENUNCIA il patron di Trapani

Sono passati mesi, ma le polemiche tra Valerio Antonini e la Lega Nazionale Pallacanestro non accennano a placarsi. Il caos è esploso durante le finali per la promozione in A tra Trapani Shark e Fortitudo Bologna, il culmine è stato raggiunto dopo Gara-4, quella che ha sancito la vittoria dei siciliani. In quella sera al PalaDozza a Trapani fu impedito di festeggiare in campo, i granata dovettero accontentarsi di farlo negli spogliatoi, “uno scantinato”, come venne definito da Antonini. La versione di LNP era diversa: a Trapani è stato impedita la festa in campo per ragioni di sicurezza, visto che proprio lo stesso Antonini dopo la sirena aveva provocato pesantemente gli ultras bolognesi, con i quali anche nei giorni precedenti c’era stata battaglia a suon di dichiarazioni.

Ora Valerio Antonini, intervistato dal locale TPostNews, ha raccontato di aver denunciato Francesco Maiorana, presidente di LNP, per falsa testimonianza. “Il desiderio della squadra di casa di non farci festeggiare in campo è stato avallato dal più grande delinquente di tutti, che è il presidente della Lega di Serie A2, Maiorana. Io l’ho denunciato”. Il patron granata è poi entrato nel merito in un’altra intervista al Giornale di Sicilia: “L’ho denunciato per falsa testimonianza. Ha detto in questura che ho fatto gesti che non ho fatto e che ho dato dei terroni ai miei dirigenti. Uno scandalo che sia ancora presidente”.

In risposta a queste parole di Antonini, il presidente Maiorana ha pubblicato ieri una nota in cui annuncia che denuncerà il patron granata:

Lega Nazionale Pallacanestro, a seguito delle dichiarazioni rese dal presidente di Trapani Shark, Valerio Antonini, alla testata web TpostNews, valutati i contenuti, palesemente e gravemente offensivi, rende nota la seguente dichiarazione a firma del presidente LNP, Francesco Maiorana.

“Innanzi all’ennesima esternazione del presidente Antonini, tanto priva di fondamento quanto offensiva verso la mia persona ed il ruolo che ricopro, finanche per la professione che svolgo, non posso ulteriormente restare impassibile”.

“Per questa ragione nei prossimi giorni depositerò una denuncia sia agli organi Federali che alla Procura della Repubblica, a tutela del mio buon nome ed onore personale. Nonché in quanto rappresentante di una istituzione quale LNP, al pari di sue Associate anch’esse immotivatamente sbeffeggiate ed offese dalle parole dello stesso Antonini”.

Leggi anche: Trapani Shark, ok il primo test europeo: surclassato il Galatasaray a Bormio