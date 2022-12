L’EuroLega ha ammesso l’imperdonabile errore arbitrale su Mirotic

L’EuroLega ha annunciato ufficialmente che gli arbitri della partita tra Stella Rossa Belgrado e Barcelona hanno sbagliato la chiamata più importante della serata, permettendo a Nikola Mirotic di mandare la partita ai supplementari.

Lo stesso Mirotic ha ammesso di essere a conoscenza di quanto accaduto e ora c’è un rapporto ufficiale sulla questione.

“Durante la partita del round 16 della stagione regolare di Turkish Airlines EuroLeague tra Crvena Zvezda mts Belgrade e FC Barcelona, con 8,2 secondi rimanenti sul cronometro di gara del quarto quarto, la palla è stata rimessa a Corey Higgins dell’FC Barcelona che ha dribblato e passato la palla a Nikola Mirotic. Quando ha ricevuto la palla, Nikola Mirotic ha pesato la linea laterale e ha commesso una violazione di fuori campo che avrebbe dovuto portare il possesso della palla allo Crvena Zvezda mts Belgrade con 3,3 secondi rimanenti sul cronometro della gara”.

Tuttavia, come ha detto a fine partita il tecnico dello Zvezda, Dusko Ivanovic, questa ammissione non cambia praticamente nulla per il risultato finale, se non una gratificazione morale per i padroni di casa. Chissà cosa sarebbe accaduto se questo errore avesse penalizzato una delle big d’Europa…

