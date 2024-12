Zach LaVine stabilisce un IMPRESSIONANTE record di franchigia dei Bulls

I Chicago Bulls non sono riusciti a raggiungere i quarti di finale della NBA Cup dopo la sconfitta per 138 a 129 contro i Boston Celtics venerdì sera, ma non per mancanza di impegno. I Bulls hanno mantenuto la competizione fino alla fine, con Zach LaVine che ha preso vita nel quarto quarto e ha chiuso con 29 punti.

LaVine ha realizzato 13 dei suoi 29 punti nell’ultimo periodo, con 5-8 dal campo e 3-5 da oltre l’arco per riprendersi da un inizio un po’ lento. Realizzando un totale di quattro tiri da tre nella notte, la guardia dei Bulls si è confermata il più grande tiratore della storia della franchigia.

Dopo la sconfitta contro i Celtics, Zach LaVine ha ora 1.051 tiri da tre in carriera, superando Kirk Hinrich e diventando il leader di tutti i tempi della franchigia dei Bulls per quanto riguarda i tiri da tre. A LaVine sono bastate tre triple per superare Hinrich e, con una grande tripla nel quarto quarto per ridurre temporaneamente a tre il vantaggio dei Celtics, ha compiuto l’impresa.

Il tempo è passato così velocemente che LaVine è ora il leader di tutti i tempi per quanto riguarda i tiri da tre punti realizzati in una franchigia, quella dei Bulls, che nel corso degli anni ha ospitato molti grandi giocatori.

