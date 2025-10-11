L’Hapoel Gerusalemme chiede di allenarsi al Palau: il Barcellona dice NO e scoppia la polemica

Il 15 ottobre l’Hapoel Gerusalemme sarà impegnato in trasferta in EuroCup contro il BAXI Manresa. Per l’occasione il club israeliano aveva chiesto al Barcellona il permesso di allenarsi al Palau Blaugrana la mattina del giorno della partita: richiesta respinta dal club catalano. Per questo motivo l’Hapoel dovrà trovare un altro impianto per prepararsi alla gara di EuroCup, visto che il Nou Congost, palazzetto del Manresa, sarà sicuramente off limits.

Il clima attorno alla partita è piuttosto rovente, visto che i tifosi locali sono contrari alla partecipazione di squadre israeliane nelle competizioni europee per via di quanto sta accadendo da ormai due anni in Palestina. Il tifo organizzato di Manresa ha pubblicato un comunicato ufficiale chiedendo che l’incontro venga sospeso e c’è il serio rischio di scontri e tensioni prima del match. Nel testo del comunicato, gli ultras affermano che “il basket non può vivere fuori dalla realtà” e definiscono “assolutamente inaccettabile” giocare contro un club israeliano “mentre Israele porta avanti un genocidio”.

Il tema della partecipazioni delle squadre israeliane alle competizioni sportive europee è sempre più caldo nelle ultime settimane, nonostante i recenti sviluppi geopolici e la possibilità di una reale tregua. Il Bnei Penlink Herzliya il 14 ottobre sarà in trasferta a Tenerife, sempre in Spagna, il Paese europeo che più di tutti si è esposto, anche a livello politico, contro Israele e quanto sta accadendo a Gaza.