Danilo Gallinari, tutte le squadre NBA che hanno spazio per firmarlo

Danilo Gallinari è ancora free agent, quando siamo vicini a settembre e all’inizio dei training camp NBA. L’azzurro, dopo l’ultima stagione molto deludente tra Washington, Detroit e Milwaukee, non ha nascosto che il suo unico obiettivo è di giocare un altro anno in NBA. In questi giorni si è allenato in Italia con Treviglio, formazione di Serie B, che nelle scorse ore ha ringraziato sui social per l’opportunità avuta.

New season, new challenges! Ready to crush it and reach new heights? Let's go! 💪🔥

Big thanks to Treviglio Basket for hosting me for these training sessions! 🤝 pic.twitter.com/vDhnAd4Up0

— DANILO GALLINARI (@gallinari8888) August 27, 2024