L’Italbasket torna in diretta sui canali della Rai

Dopo il passaggio in esclusiva alle Pay TV per qualche anno, da quest’estate l’Italbasket tornerà in chiaro sulla Rai. L’emittente di Stato ha ufficializzato l’acquisizione dei diritti televisivi sia per EuroBasket femminile in partenza domani che per la FIBA World Cup maschile che prenderà il via a fine agosto.

Le partite saranno trasmesse anche su Eleven Sports (e quindi di rifletto su Dazn) e su Sky Sport. La Nazionale potrebbe attirare a sé tanti appassionati tra Europei e Mondiali: le due partite trasmesse dalla Rai durante la stagione, quelle di qualificazione contro Spagna e Georgia, sono stati i match in assoluto più visti di tutta la stagione.