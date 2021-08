L’Italia scala il ranking FIBA: ottavo posto per gli azzurri

Le Olimpiadi di Tokyo hanno, per usare un eufemismo, gasato tantissimo tutti noi.

L’Italia ha raggiunto un risultato quasi storico se si considerano gli ultimi anni di una nazionale che ha raccolto molto meno di quanto era il suo potenziale.

Solo alcuni mesi fa la l’Italbasket era riuscita a entrare tra le prime 10 squadre al mondo nel ranking FIBA. Grazie a queste Olimpiadi e al quinto posto conquistato grazie alla differenza canestri, la nazionale ha guadagnato altre due posizioni nel ranking, superando due corazzate come la Lituania e la Grecia.

Per l’Italia quindi posizione numero 8 nel ranking dietro all’argentina. Di seguito la lista completa.

๐Ÿšจ MEN’S RANKING UPDATE ๐Ÿšจ

The first refresh since the #Tokyo2020 Men’s Basketball Tournament, and there’s big movement across the board in the FIBA World Ranking, presented by @Nike! ๐Ÿš€

Movers & more details ๐Ÿ‘‡

โ€” FIBA (@FIBA) August 12, 2021