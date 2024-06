Caitlin Clark non verrà convocata da Team USA per le Olimpiadi

Nell’ultima partita contro Washington, Caitlin Clark ha pareggiato il proprio career-high con 30 punti, segnando addirittura 7 triple su 13 tentativi. Una prova dominante in una rara vittoria delle sue Indiana Fever, che finora hanno vinto 3 incontri su 12. Nonostante Clark stia sfoderando spesso ottime prestazioni, intervallate a volte da alcune invece molto deludenti come i 3 punti segnati pochi giorni fa contro le Liberty, il nuovo volto della WNBA non verrà convocata per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Secondo Shams Charania, Clark rimarrà fuori dalla lista delle 12 giocatrici che rappresenteranno gli USA ai Giochi. Il roster dovrebbe essere composto da A’ja Wilson, Breanna Stewart, Diana Taurasi, Brittney Griner, Alyssa Thomas, Napheesa Collier, Jewell Loyd, Kelsey Plum, Jackie Young, Sabrina Ionescu, Chelsea Gray e Kahleah Copper.

Una decisione sorprendente da parte della CT Cheryl Reeve, visto che comunque Clark alla sua prima stagione da professionista sta segnando 16.8 punti di media con 5.3 rimbalzi e 6.3 assist. Quarta nella classifica degli assist in WNBA e prima come media punti tra i rookie.

Team USA è ovviamente la grande favorita per il torneo femminile di basket a Parigi, visto che le statunitensi non hanno mai mancato l’appuntamento con la medaglia d’oro dal 1996.