Luka Doncic, ma che combini? Si dimentica di difendere e i Mavs perdono coi Jazz

Anche senza Kyrie Irving, i Dallas Mavericks erano favoriti per la vittoria nella gara di questa notte contro gli Utah Jazz, nonostante la trasferta. Luka Doncic era comunque presente per guidare la squadra. Ma i Jazz, con un bilancio di 2-8, sono riusciti a giocare al di sopra delle aspettative per tutta la notte, nonostante l’assenza di Walker Kessler e l’uscita anticipata di Lauri Markkanen, riuscendo a strappare la vittoria per 115-113 grazie a una schiacciata di John Collins.

Con la partita in parità a quota 113 dopo una tripla di Klay Thompson, i Jazz decidono di non chiamare un timeout per preparare uno schema. Al contrario, hanno lasciato che fosse Jordan Clarkson a comandare l’attacco mentre il tempo scorreva. Nel frattempo che Clarkson si isolava, i Mavericks hanno avuto un po’ di confusione sul lato di aiuto, con Doncic e Quentin Grimes che non hanno prestato attenzione. Clarkson ha sfruttato questa gaffe e ha lanciato un passaggio a effetto per un Collins aperto vicino al bordo campo, e con Kyle Filipowski che ha allargato il campo, Dereck Lively II ha tardato a dare il suo aiuto.

CLARKSON TO COLLINS FOR THE LEAD 🤯 Jazz up 2… 6.4 seconds left on NBA TV! pic.twitter.com/w04Ltwtk4E — NBA (@NBA) November 15, 2024

