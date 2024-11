Luka Doncic si assume tutte la responsabilità: “È colpa mia”

Questa notte sembrava che le stelle si fossero allineate per i Dallas Mavericks nel tentativo di porre fine alla loro striscia di tre sconfitte di fila. Anche se Kyrie Irving ha dovuto saltare per un infortunio alla spalla, i Mavericks hanno avuto a disposizione Luka Doncic per guidare il match contro una delle peggiori squadre della NBA, gli Utah Jazz. Tuttavia, i Mavs hanno continuato a soffrire per i loro problemi di fine partita e hanno perso la loro quarta gara consecutiva per 115 a 113, grazie a una schiacciata di John Collins.

Nell’ultimo possesso offensivo dei Jazz c’è stata molta confusione in difesa da parte dei Mavs. Jordan Clarkson era isolato contro Naji Marshall nella parte alta del campo e c’erano due difensori dei Mavericks – Doncic e Quentin Grimes – sul lato sinistro del campo. Mentre ricevevano istruzioni dalla panchina, Doncic e Grimes hanno completamente confuso la loro copertura, lasciando Collins aperto all’interno per una schiacciata a porta spalancata che Dereck Lively II ha contestato troppo tardi.

Un errore imperdonabile per una squadra con aspirazioni da contender, e Doncic, come ha già fatto più volte in questa stagione, si è preso ancora una volta la colpa della sconfitta contro i Jazz.

“È stato un malinteso. Io pensavo di andare a colpire e Grimes pensava di andare a colpire… Abbiamo frainteso la panchina. È colpa mia”, ha detto Doncic dopo la partita, secondo Mike Curtis del Dallas Morning News.

Luka takes blame for Mavs loss to Jazz 👀 "I was misunderstanding… that's on me" pic.twitter.com/74RoVHkm21 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 15, 2024

