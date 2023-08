Giovedì l’NBA ha reso noto il calendario della stagione 2023/24, compreso il numero di partite trasmesse a livello nazionale per ciascuna delle 30 squadre. Una partita, quella che si terrà a Portland il 27 febbraio, ha destato scalpore in tutta la lega per la sua tempistica e per la possibilità che l’avversario dei Trail Blazers quella sera sia attualmente in grado di acquistare la sua più grande stella, ovvero i Miami Heat.

La franchigia dell’Oregon e quella della Florida si incontreranno in una partita trasmessa a livello nazionale su TNT dopo meno di tre settimane dalla trade deadline del 8 di febbraio del 2024, una partita che potrebbe segnare il ritorno di Damian Lillard al Moda Center, se Portland accoglierà la sua richiesta di trade. E, guarda caso, da mesi la principale pretendente di Lillard non sono altro che gli Heat, finalisti NBA battuti la scorsa stagione, a caccia di una stella che li porti in alto.

As previously reported, the Blazers' only national (non-NBA TV) game of the season is at home vs. Miami on Feb. 27 on TNT, which is after the trade deadline. Wonder what went into that…

— Sean Highkin (@highkin) August 17, 2023