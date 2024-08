Luol Deng CRITICA ASPRAMENTE l’arbitraggio e si chiede: “Perché non ci sono arbitri africani alle Olimpiadi?”

Il presidente della Federazione del Sud Sudan e assistente allenatore della nazionale, Luol Deng, ha fatto eco alle parole di coach Royal Ivey, accusando gli arbitri di aver deliberatamente utilizzato criteri diversi per le due squadre.

“Penso che Royal abbia detto molte cose con cui sono d’accordo. Ho partecipato a molte partite, per tutta la mia carriera, allenando negli ultimi tre anni e mezzo. Penso che sia stato intenzionale, palesemente. Non potevamo essere aggressivi come loro. So che la Serbia è famosa per il basket. Sono stati grandi per molti anni. Il loro stile, il loro modo di giocare, è quasi come se l’arbitro li conoscesse. Quindi è giusto che gli arbitri, se conoscono certi giocatori, li lascino giocare nel loro stile. Quando i nostri ragazzi giocano nel loro stile, subiamo sempre un fallo. È quasi come se si trattasse di una narrazione e si pensasse a noi là fuori che i giocatori africani sono solo aggressivi. Quindi, non appena siamo altrettanto aggressivi, non c’è più niente da fare”.

Luol Deng ha aggiunto che nessun arbitro rappresenta l’Africa alle Olimpiadi:

“Non so perché non ci siano arbitri africani alle Olimpiadi. Siamo nel 2024. Non so quale sia il motivo. Si può dire quello che si vuole, ma se rappresentiamo il continente, dobbiamo essere rappresentati appieno”.

