Dame Sarr segna 6 PUNTI IN 11 SECONDI: Azzurrini 9° ad EuroBasket U18

Nel pomeriggio l’Italbasket U18 era impegnata nella partita che avrebbe assegnato il 9° posto ad EuroBasket di categoria. Gli Azzurrini si sono imposti sulla Grecia 70-68 in un finale thriller, visto che a 16” dalla sirena finale erano sotto 64-68. A trascinare la squadra nell’incredibile rimonta ci ha pensato il nostro gioiellino Dame Sarr, che in una delle prime partite del torneo aveva realizzato una clamorosa tripla-doppia. Il prospetto del Barcellona ha segnato tutti e 6 i punti finale degli Azzurri, in 11”: ovvero quanto segnava il cronometro quando Sarr ha scoccato il tiro da tre punti che è valso il -1.

Nell’ordine, Dame Sarr ha segnato la tripla (con fallo), il tiro libero seguente e il tap-in sulla sirena che ha consegnato la vittoria agli Azzurri. Alla fine il giocatore classe 2006 nato ad Oderzo, in Veneto, ha chiuso il match contro la Grecia con 24 punti (il suo high nel torneo), 12 rimbalzi, 4 assist e 4 recuperi.

Italy takes the 9th place of #FIBAU18 Eurobasket 2024 thanks to Dame Sarr🇮🇹who dropped 24 pts, 12 rebs, 4 ass, 4 steals in the 9-10 classification game vs Greece.

Incredible ending where Sarr scores 6 points in just 14 seconds. pic.twitter.com/TQmYopjTeR

— LV bball analyst (@bball_yg_future) August 4, 2024