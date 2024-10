Magic Johnson crede in Bronny James: “Sarà presto un titolare NBA come…”

Anche con l’esplosione di Bronny James nella finale di preseason di venerdì, la guardia esordiente dei Los Angeles Lakers è stata sotto il microscopio dell’esame fin dalla sua scelta. Tuttavia, Bronny James ha il sostegno di una leggenda: Magic Johnson. Il giocatore si è rivolto a X e ha rivelato a chi può assomigliare di più nella sua stagione da rookie.

“Gli appassionati di pallacanestro possono dire che Bronny James è in buone mani con i Lakers, che sono bravissimi a sviluppare i talenti. Due nomi che posso citare di recente e che ho visto di persona sono Alex Caruso e Austin Reaves, che oggi sono entrambi titolari in NBA. Bronny sarà il prossimo”, ha detto Magic Johnson su Bronny James.

Basketball fans, Bronny James is in good hands with the Lakers, who are great with developing talent. Two names that I can name recently that I’ve seen firsthand are Alex Caruso and Austin Reaves, who both are starters in the league today. Bronny will be next.

