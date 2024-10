Kevin Garnett UMILIA i 76ers per il piano di gestione degli infortuni di Joel Embiid

Kevin Garnett sa che il 7 volte All-Star Joel Embiid sta entrando nella sua nona stagione NBA con i Philadelphia 76ers. Dopo aver disputato due annate relativamente sane nel 2022-23, giocando rispettivamente 68 e 66 partite, il ginocchio sinistro dell’MVP del 2023 lo ha costretto a saltare 43 partite nel 2023-24.

Ora, i 76ers hanno intenzione di far sedere Embiid nella seconda serata dei back-to-back della prossima stagione. L’Hall of Famer Kevin Garnett non è d’accordo e ritiene che l’NBA debba trovare un modo per impedire alle squadre di programmare le panchine.

Insieme al collega Paul Pierce, campione dei Celtics nel 2008, Garnett ha criticato il piano di gestione degli infortuni dei 76ers per Embiid nel 2024-25, secondo KG Certified.

“La lega deve tenere sotto controllo la situazione. Questa cosa è dappertutto, una vera e propria stronzata e nessuno dice niente. Nessuno chiede conto a nessuno. Quindi, non solo non si alleneranno, ma resteranno fuori? In un back-to-back? Quindi, indovinate cosa faranno le squadre? Le squadre ora possono puntare su di te”.

Per Kevin Garnett si tratta di un vantaggio per le squadre sfavorite, che hanno la possibilità di sapere quando Joel Embiid non giocherà in base al calendario di Philadelphia.

“Ok, fammi vedere dove gioca Philadelphia. ‘Ok, qui, qui e qui’, si dirà: ‘Chi è la squadra che abbiamo più possibilità di battere stasera?’. Alcune sere avranno Boston e Orlando. Ok, andiamo avanti. Giocherete contro Orlando. Ecco cosa succederà”.

